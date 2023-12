Die "Riding Santas" waren am Nikolaustag unterwegs. Sie sammelten Geld für ein Kinderhospiz in Dudenhofen. Und verteilten dabei auch an vielen Orten in der Südpfalz mehr als 2.500 Geschenke. Dafür düsten die als Weihnachtsmänner verkleideten Motorradfahrer mit viel PS auf ihren Harleys durch die Region.