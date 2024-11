Welche Beziehung hatte Tina Turner zu Rheinland-Pfalz?

Die gegebene Antwort ist

Die richtige Antwort lautet: Holzfeld

Im Ortsbezirk der Stadt Boppard lebten die Schwiegereltern von Tina Turner. Die Rocklegende war mit dem Musikproduzenten Erwin Bach verheiratet, den sie in den 1980er Jahren kennenlernte. Anschließend zog sie zu ihm nach Köln, bevor die beiden 1994 ihren Lebensmittelpunkt in die Schweiz verlagerten. Bachs Eltern hatten in Holzfeld ein Ferienhaus, in dem sie ihren Ruhestand verbrachten. Das Ehepaar Turner machte dort regelmäßig Urlaub.