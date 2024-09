Die gegebene Antwort ist

In den USA werden Waschbären als "Raccoon" bezeichnet, was sich von dem Namen der Native Americans für das Tier ableitet. Die Native Americans nannten den Waschbären "Aroughoun", was soviel bedeutet wie "der mit den Pfoten kratzt". Dieser Name ist auf das Verhalten des Waschbären beim Suchen nach Nahrung zurückzuführen. Der Waschbär prüft und betastet gefundene Nahrung nämlich genau mit seinen Vorderpfoten, bevor er sie frisst. Tut er dies am Wasser, was recht häufig vorkommt, sieht es so aus, als würde der Waschbär seine Nahrung waschen. Daher der deutsche Name. (Quelle: Landesforsten RLP)