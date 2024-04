"Some like it hot. Pop Art von Coca-Cola bis Marylin Monroe" - so heißt die neue Ausstellung in der Pfalzgalerie Kaiserslautern. Einige der Werke werden den Besucherinnen und Besuchern vertraut sein. Zentrum dieser Kunst sind Motive aus dem Alltag, aus der Welt des Konsums und der Werbung. Noch bis zum 14. Juli 2024 kann man sich dort in die 60er und 70er Jahre zurückversetzen lassen.