Gartenakademie Neustadt setzt sich für mehr Artenvielfalt ein

Die Imkerverbände aus dem Südwesten haben am Samstag zur Biodiversitätskonferenz in Neustadt eingeladen. Der Landesvorsitzende des Imkerverbands Rheinland-Pfalz kritisiert im SWR-Interview die unzureichende Biodiversitätsstrategie der EU. Wie der Schutz der Artenvielfalt gelingen kann, darüber macht man sich in der Gartenakademie in Neustadt schon lange Gedanken. Auf kleiner Fläche wird ausprobiert, wie mehr Raum für Insekten geschaffen werden kann und welche Bäume und Sträucher für das Klima der Zukunft geeignet sind.