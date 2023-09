per Mail teilen

Nachdem Unbekannte in einem Weinberg bei Trittenheim an der Mosel eine Weinbergsbahn manipuliert haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Gleich mehrere Sicherheitsvorkehrungen waren bei der sogenannten Monorackbahn ausgeschaltet. Ein 21-jähriger Winzer konnte in voller Fahrt abspringen, bevor die Bahn aus der Trasse geschleudert wurde.