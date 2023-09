Sechs Erntehelfer bei Traktorunfall in der Pfalz verletzt

Ganz in der Nähe des Pfalzmarkts bei Mutterstadt ist ein Traktoranhänger umgekippt. Darauf saßen 16 Erntehelfer. Sechs von ihnen wurden verletzt, einige schwer.

Bei dem Unfall am Mittwochvormittag war der Traktorfahrer nach Einschätzung der Polizei offenbar zu dicht an eine Böschung geraten. Der Hänger rutschte ab und kippte um. Sechs der 16 Erntehelfer wurden verletzt - einige von ihnen so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurden.

War umgekippter Anhänger für Personen-Transport geeignet?

Am Steuer des Traktors saß ein 24-Jähriger. Der Traktor blieb auf dem Feldweg stehen und war nicht die Böschung mit hinuntergerutscht. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. In der Landwirtschaft dürfen Menschen auf Anhängern mitgenommen werden, aber nur, wenn es für sie "geeignete Sitzgelegenheiten" gibt. So steht es in der Straßenverkehrsordnung. Ob es diese Sitzgelegenheiten auch auf dem umgekippten Anhänger bei Mutterstadt gab, soll noch geprüft werden.