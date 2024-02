per Mail teilen

2019 gründeten Herta Schindler-Hauser und Ellie Olff aus Angst vor stärker werdenden rechten Kräften die Omas gegen Rechts aus Worms. Inzwischen gibt es zehn aktive Mitglieder. Am Samstagnachmittag demonstrierten sie mit vielen anderen zusammen in Worms. Auch in Kaiserslautern wurde vor einer Woche eine neue Gruppe der Omas gegen Rechts gegründet.