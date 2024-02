per Mail teilen

Die Freien Wähler haben auf ihrem Bundesparteitag in Bitburg mit großer Mehrheit ein Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen. Dafür sprach sich Parteichef Hubert Aiwanger vor rund 500 Mitgliedern aus. Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz hatten Aiwanger zuletzt dafür kritisiert, dass er nicht an Demos gegen Rechtsextremismus teilgenommen hatte.