Am Bahnhof sitzen, auf den Zug warten und nochmal eben Mails checken - das klappt in Rheinland-Pfalz selten. Die Mehrzahl der Bahnhöfe verfügt nicht über frei nutzbares WLAN.

Derzeit können Bahnfahrerinnen und -fahrer lediglich an sieben der mehr als 400 Bahnhöfe im Land kostenlos online gehen. Nur die Hauptbahnhöfe in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Worms und Neustadt an der Weinstraße sind mit freiem WLAN ausgestattet. An kleineren Bahnhöfen fehlt es daran. Das hat die Landesregierung auf Anfrage der Gruppe der Freien Wähler mitgeteilt.

Land beim WLAN an Bahnhöfen hintendran

Rheinland-Pfalz rangiert damit unter den Bundesländern eher am Ende. Im Nachbarland Hessen wird dagegen schon an rund 300 Bahnhöfen WLAN angeboten - darunter auch an vielen kleineren Stationen. Das Bahn-Infrastrukturunternehmen DB InfraGO plane die Ausrüstung von weiteren Stationen, hieß es.

Ende Dezember hatte die Deutsche Bahn angekündigt, das WLAN-Angebot in den Bahnhöfen "intensiv " weiter auszubauen. Die Zahl der Stationen, an denen Reisende kostenlos surfen können, solle demnach von aktuell gut 600 auf 1.400 im Jahr 2028 steigen. Die Bahn hat bundesweit rund 5.400 Bahnhöfe.

WLAN fehlt auch in Fahrzeugen im ÖPNV

Auch bei der Ausstattung der Fahrzeuge im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz mit WLAN gibt es Ausbaubedarf. Die Vergaberichtlinien für Bus- und Bahnverkehrsunternehmen sehen zwar seit Jahren eine verpflichtende Verfügbarkeit von kostenlosem Internet vor. Warum es dennoch nicht klappt, liegt laut Landesregierung daran, dass für den Schienenverkehr oft längerfristige Verträge abgeschlossen wurden, die teils über 20 Jahre laufen. Daher sei eine flächendeckende Verfügbarkeit noch nicht erreicht. Genaue Zahlen liegen dem für Digitalisierung zuständigen Sozialministerium nicht vor.