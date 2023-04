Funklöcher: Wie Telefonieren im Zug besser werden soll

Im Bundestag wird heute ein Antrag von CDU und CSU beraten, um den Mobilfunkempfang in Zügen zu verbessern. Die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Ulm und Mitglied im Digitalausschuss, Ronja Kemmer, hat die Untätigkeit der Ampel-Koalition kritisiert. Volker Wissing, Minister für die digitale Infrastruktur "ist vor einem Jahr angetreten, hat substanzielle Verbesserungen versprochen, aber bisher ist nicht eine einzige seiner Ankündigungen umgesetzt." Deshalb habe die Unionsfraktion eine "To-Do-Liste" für besseres Telefonieren und Surfen im Zug zusammengestellt. Zu den notwendigen Maßnahmen gehöre, "dass wir den Ausbau direkt an der Strecke verbessern müssen. Dafür brauchen wir eine stärkere Mitwirkungspflicht der Bahn. Da hakt es an vielen Stellen. Auch da ist der Minister gefordert."

Warum der Ausbau des Mobilfunkempfangs allein nicht ausreicht und was sich in den Zügen ändern muss, erläutert das Unionsmitglied im Digitalausschuss des Bundestags im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.