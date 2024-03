Nibelungenmusem in Worms schließt zum 31. März

Das Nibelungenmuseum in Worms wird aus Sicherheitsgründen geschlossen. Weil die Brandmeldeanlage kaputt sei, können man die Sicherheit für Besucher und Mitarbeitende nicht mehr gewährleisten, hieß es von Seiten der Stadt.

Der Wormser Oberbürgermeister Kessel betonte, dass die Schließung Ende März zunächst nur vorrübergehend sei. Der Stadtrat müsse nun entscheiden, wie viel Geld für das Nibelungenmuseum in die Hand genommen werden soll: Es geht um die Frage, ob das Museum saniert wird oder ob die Ausstellung an einem anderen Ort aufgebaut wird. Die Sanierung hätte vor vier Jahren, als die Diskussion erstmals aufkam, rund 850.000 Euro gekostet. Heute werde diese Summe bei Weitem überschritten, heißt es von Seiten der Stadt. Genaue Zahlen lägen aber noch nicht vor. Die Stadt Worms steckt tief in den roten Zahlen. Alle Beteiligten sind sich jedoch einig, dass die Nibelungen in Worms erlebbar bleiben müssen - ob mit oder ohne Museum.