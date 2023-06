per Mail teilen

Vor fünf Jahren hatte der Mordfall Susanna die Menschen in Mainz und Wiesbaden schwer erschüttert. Das 14-jährige Mädchen war damals von einem Asylbewerber vergewaltigt und umgebracht worden. Die Leiche wurde neben Eisenbahngleisen in Wiesbaden-Erbenheim gefunden. Susannas Mutter möchte, dass an ihre Tochter erinnert wird.