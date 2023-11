per Mail teilen

Ein Mörder auf freiem Fuß und die Polizei, die nach ihm sucht, hat keine heiße Spur. Das ist der aktuelle Stand bei der Fahndung nach dem Mann, der eigentlich in Bruchsal bei Karlsruhe im Gefängnis sitzen müsste. Am Montag konnte der 43-Jährige bei einem Freigang in Germersheim zwei Justiz-Bediensteten entkommen.