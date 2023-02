Mathelehrer: Jahrgangsorientierung bei Mathe problematisch

In Deutschland entscheiden sich weniger Menschen für ein Studium der so genannten MINT-Fächer wie Mathe. Ein Fach, das bereits in der Schule stark polarisiert. Problematisch findet Mathelehrer Carsten Jung beim Mathelernen in der Schule die starke Jahrgangsorientierung: "Man muss immer im Gleichschritt mitgehen und am Schluss müssen alle über dieselbe Hürde springen." Viel besser wäre es, wenn die Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Tempo lernen und Inhalte in Ruhe wiederholen und üben könnten.