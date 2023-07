per Mail teilen

Am Dienstag kam die Meldung über ihr Saison-Aus. Weitsprung- Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist verletzt und hat ihren Start bei der WM im August abgesagt. Doch trotz der Enttäuschung hat die 29-Jährige einen Tag später in Ludwigshafen ein ganz besonderes Training geleitet. Für Kinder, mitten in der Stadt.