Was bleibt vom Treffen der Außenminsterin und dem BASF-Chef? Beide wollen, dass das Unternehmen erfolgreich bleibt und dabei umweltfreundlicher produziert. Aber beide haben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen wie man in Zukunft Geschäfte mit China macht. Dazu ein Gespräch mit Manuel Vermeer, China-Experte am Ostasieninstitut der Hochschule Ludwigshafen.