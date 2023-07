per Mail teilen

Die Haut vergisst nicht! Jeder Sonnenbrand ist einer zu viel! Mit solchen Sätzen warnen Hautärzte immer wieder davor, sich zu viel in der Sonne aufzuhalten. Am Gelterswoog in Kaiserslautern hat die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz darüber informiert, wie gefährlich Hautkrebs sein kann.