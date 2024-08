Rheinhessen ist das größte Weinanbaugebiet in Deutschland. Eins der ersten Weinfeste im "Schoppe-Monat" August am Rhein ist in Nierstein.

Unter dem Motto: "Feiern wie bei Freunden" wird in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) bis Montagabend, 5. August, gefeiert und zwar auf dem Marktplatz, dem Fronhof, dem Tempelhof, im Saalpförtchen, in der Oberdorfstraße, der Rheinstraße sowie am Rheinufer. Am Markt steht die Hauptbühne.

Die abendliche Partyzone befindet sich am südlichen Rheinufer und auch in vielen Winzerhöfen wird bis in die Nacht gefeiert. Am Samstag und am Sonntag findet auf dem Rhein das Schifferstechen statt. Hier geht es zum Programm.

Mit Fischerstechen wird ein alter Fischerbrauch bezeichnet. Ziel ist es in der Regel, die Mitglieder der anderen Mannschaften mit Hilfe einer Lanze von ihren Booten ins Wasser zu stoßen. dpa Bildfunk Walter Bieri (Symbolbild)

Busse statt Sonderzüge

Wegen der Sanierung der Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Ludwigshafen fahren in diesem Jahr abends keine Sonderzüge von und nach Nierstein. Da die Riedbahnstrecke bis Dezember gesperrt ist, wird ein Großteil des Zugverkehrs über die linksrheinische Seite umgeleitet - und da ist dann kein Platz mehr für Sonderzüge.

Stattdessen fahren aber Ersatzbusse. Der letzte Nonstop-Bus nach Mainz fährt nach Angaben der Deutschen Bahn um 23:42 Uhr am Niersteiner Bahnhof ab. In Richtung Worms startet der letzte Bus um 1:41 Uhr. Er hält in Oppenheim, Dienheim, Guntersblum, Alsheim, Mettenheim, Osthofen und Worms.

Das ist auf dem Winzerfest in Nierstein verboten

Während des Weinfestes ist es nicht erlaubt, Alkohol und Glasflaschen von außerhalb auf das Festgelände mitzubringen. Auch der Konsum von Cannabis ist dort an dem Festwochenende nicht erlaubt.

Das nächste große Weinfest am Rhein beginnt am 9. August im benachbarten Oppenheim. Auch dort werden abends Ersatzbusse statt Züge fahren.