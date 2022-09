Ab 17.Oktober gelten neue Busfahrpläne in den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach. Dann übernimmt die neue Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH -kurz KRN- den Busverkehr.

Alles soll besser werden, verspricht die KRN ihren Kunden. So soll zum Beispiel auch in kleineren Gemeinden mindestens alle zwei Stunden ein Bus fahren. Fast überall wird das Busangebot kräftig aufgestockt. Wir geben einen ersten Überblick.

Kreis Bad Kreuznach

Kreis Mainz-Bingen

Rufbusse

Warum gibt es eine neue Busgesellschaft?

In Otzweiler im Kreis Bad Kreuznach beispielsweise gab es bisher nur die Busse, die morgens zum Schulbeginn und mittags nach der sechsten Schulstunde fuhren. Ansonsten war die Gemeinde mit ihren 196 Einwohnern komplett vom Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) abgeschnitten. Künftig fährt ab 4:14 Uhr bis 20:14 Uhr alle zwei Stunden ein Bus. Ortsbürgermeisterin Natalie Kleyer freut sich entsprechend, dass damit die kleine Gemeinde besser angebunden wird und die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, etwas für den Umweltschutz zu tun.

In Bad Sobernheim gibt es künftig mindestens im Zwei-Stunden-Takt Verbindungen in alle umliegenden Ortschaften, teilweise durch den Einsatz von Rufbussen. Waldböckelheim, Weinsheim, Meddersheim, Merxheim und Bad Kreuznach sind im Stundentakt angebunden. Neu angebunden sind die Ortsteile Leinenborn und Pferdsfeld.

Mit der Stadt Bad Kreuznach sind künftig montags bis freitags alle Orte im Umland mindestens stündlich, teilweise auch halbstündlich verbunden. Am Wochenende fahren die Busse alle zwei Stunden in die umliegenden Ortschaften.

Außerdem gibt es zahlreiche neue umsteigefreie Verbindungen auch über Kreisgrenzen hinweg, zum Beispiel nach Obermoschel, Waldlaubersheim und Stadecken-Elsheim.

Kreis Mainz-Bingen: Doppeltes Angebot

Auch im Kreis Mainz-Bingen wird der Fahrplan kräftig aufgestockt. Dort gibt es künftig etwa doppelt so viele Busverbindungen wie bisher. Neu ist auch, dass viele Busse aus dem Umland nicht mehr nur den Mainzer Hauptbahnhof anfahren sondern auch andere Haltestellen in Mainz. Von Stadecken-Elsheim beispielsweise geht es auch direkt in die Innenstadt zum Schillerplatz.

Erstmals angebunden wird der Laurenziberg in Gau-Algesheim. Ab dem 17. Oktober kann dort stündlich ein Rufbus gebucht werden, um in Gau-Algesheim auf den Zug nach Bingen, Bad Kreuznach oder Mainz umzusteigen. Neu ist auch eine direkte Busverbindung zwischen Mainz und Bad Kreuznach. Und von Essenheim aus geht es viermal stündlich nach Mainz.

Der Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund wird die Fahrpläne in der ersten oder zweiten Oktoberwoche auf der Homepage zum Download veröffentlichen. Einzelne Verbindungen findet man jetzt schon auf der Homepage.

Im Takt und als Rufangebot

Die Busse in den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach fahren fast alle in einem festen Takt. In Otzweiler also beispielsweise immer 14 Minuten nach der vollen Stunde. Jeder soll sich so leicht einprägen können, wann ein Bus fährt.

In den Randzeiten, an Wochenenden und bei weniger genutzten Verbindungen, werden kleinere Rufbusse eingesetzt. Im Fahrplan wird erkennbar sein, wenn einer der Rufbusse die Strecke bedient. Sie fahren zu den fahrplanmäßigen Zeiten, sofern sie spätestens eine Stunde vor Abfahrt gebucht werden - und sei es nur von einem einzigen Fahrgast. Den "RufBus" können die Fahrgäste über www.rnn.info/mehrbus oder telefonisch unter 06132-789616 bestellen.

Warum es eine neue Busgesellschaft gibt

Die Kreise Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und die Stadt Bad Kreuznach haben im Frühjahr ihre eigene Busgesellschaft gegründet - die Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN). Nach Angaben von Geschäftsführer Uwe Hiltmann bedeutet die Gründung der Gesellschaft die bundesweit größte Kommunalisierung im ÖPNV, mit jährlich 14 Millionen gefahrenen Bus-Kilometern.

Als größten Vorteil der Eigenregie nennt die Landrätin im Kreis Bad Kreuznach, Bettina Dickes (CDU), flexibel reagieren zu können. Bisher waren die Kreise an zehnjährige Verträge mit privaten Busunternehmen gebunden. Mit der KRN habe man nun die Möglichkeit schneller und flexibler auf Entwicklungen zu reagieren, Fahrpläne anzupassen oder künftig auch neue Technologien wie beispielsweise Wasserstoffantriebe einsetzen zu können.

Die Kosten für den ÖPNV belasten die Haushalte schwer. Allein der Kreis Bad Kreuznach muss -Stand jetzt- der KRN jährlich 15 Millionen Euro zuschießen. Allerdings rechnet Dickes mit einer weiteren Beteiligung des Landes. Denn das neue Nahverkehrsgesetz des Landes sehe auch einen Zuschuss für die "Dorflinien" vor. Wie hoch der ausfalle, sei noch nicht klar.