Busse im Kreis Bad Kreuznach fahren ab Oktober öfter

Die neue Kommunale Busgesellschaft KRN wird die meisten Gemeinden öfter anfahren. Das hat das Unternehmen gut fünf Wochen vor seinem Betriebsstart bekannt gegeben.

Die Kommunale Busgesellschaft KRN (Kommunalverkehr Rhein-Nahe) GmbH übernimmt ab dem 17. Oktober den Bustransport in den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sowie der Stadt Bad Kreuznach. Ein Sprecher sagte dem SWR, dass die allermeisten Gemeinden deutlich häufiger angefahren würden als bislang. Das bedeute zum Beispiel, dass nur noch halb so viele Schulbusse eingesetzt werden müssten. Schüler könnten ab Mitte Oktober einfacher mit den "normalen" Bussen zur Schule kommen.

"Ruf"-Busse auf Bestellung

In sehr kleinen Gemeinden soll es Rufbusse geben, die bestellt werden können. Die KRN habe 130 eigene Busse im Einsatz, dazu kämen fast 140 Busse von Subunternehmen. Darunter seien viele regionale Busunternehmen, die dadurch weiter fest kalkulierbare Einnahmen hätten.

In den KRN-eigenen Bussen würden die letzten Arbeiten wie zum Beispiel die Installation der Computer in den nächsten Wochen abgeschlossen. Man gehe davon aus, dass der Start der KRN am 17. Oktober reibungslos funktionieren werde, heißt es vom Unternehmen.