Der Arbeitsmarkt in Rheinhessen ist international, sagt die Arbeitsagentur in Mainz. Ohne Menschen aus dem Ausland läuft wenig. Sie machen die Jobs, die keiner will.

"Wir haben in Rheinhessen gute Übung darin, Menschen mit ausländischen Wurzeln zu beschäftigen", sagt Heike Stracke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Mainzer Arbeitsagentur. Dass mehr als 40 Prozent der Arbeitnehmer in der Region keinen deutschen Pass besitzen, sei sehr gut, findet Stracke. Denn nur so könne die Lücke, die durch die demographische Entwicklung entstehe, gefüllt werden. Stracke freut sich, dass die Mainzer Arbeitsagentur in vielen Betrieben gar keine "Überzeugungsarbeit" mehr leisten muss, um Migranten einzustellen.

Ausländische Beschäftigte stopfen Löcher auf Arbeitsmarkt

Seit etwa einem Jahr würden die Beschäftigungszahlen nur noch ansteigen, weil Menschen ohne deutschen Pass eingestellt werden. Der Anteil der ausländischen Beschäftigten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent. Ohne ausländische Staatsangehörige würden in vielen so genannten "Engpassberufen" deutlich mehr Fachkräfte fehlen. Zum Beispiel in der Pflege. Hier sei es gelungen, deutsche Arbeitskräfte, die die Branche verlassen haben, durch Migranten zu ersetzen.

Deutschkenntisse sollen keine Hürde sein

Anders sieht es zum Beispiel bei Bus- und LKW-Fahrern aus. Die würden in Rheinhessen weiter dringend gesucht. Genau wie Menschen, die in der Baubranche, im Handel oder im Bereich Logistik arbeiten wollen. Heike Stracke hat deshalb einen klaren Appell an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber: Nicht abschrecken lassen, wenn jemand noch nicht so gut Deutsch kann.

Am besten lernt man Deutsch, wenn man arbeitet!

Arbeitsagentur: "Mehr Menschen eine Chance geben"

Anders als in anderen Ländern würden Arbeitgeber in Deutschland viel mehr Wert auf Zertifikate legen, statt Menschen, die arbeiten wollen, eine Chance zu geben, sich zu beweisen. Stracke findet es durchaus vorstellbar, dass ein ausländischer Arbeitnehmer zunächst mit einem Hilfsjob anfängt und sich dann langsam nach oben arbeitet und weiter qualifiziert. Arbeitgeber müssten hier flexibler werden, findet Stracke.

Viele Betriebe suchen dringend Azubis

Dies gelte auch für den Ausbildungsmarkt. Grundsätzlich ist der nach wie vor angespannt, denn es gibt viel zu wenige Bewerberinnen und Bewerber und zu viele offene Ausbildungsstellen in Rheinhessen. Ein Grund sieht die Arbeitsagentur darin, dass viele junge Menschen ein Studium wertvoller finden, als die Ausbildung. "Wir müssen uns von dem Standesdünkel verabschieden und klar machen, das die duale Ausbildung und das Studium gleichwertig sind", erklärt Stracke. Außerdem seien die Verdienstmöglichkeiten in vielen Ausbildungsberufen besser, als nach einem Studium.

Den Porsche fährt der Heizungsbauer, nicht der Geisteswissenschaftler.

Biotechnologie lockt Menschen nach Rheinhessen

Auch im medizinischen Bereich gebe es viele interessante Ausbildungsberufe, so die Arbeitsagentur. Und attraktive Arbeitgeber in Rheinhessen. Nach dem Erfolg von BioNtech haben sich weitere Pharma- und Biotechunternehmen in der Region angesiedelt. Auch deshalb seien ausgesprochen viele Fachkräfte aus dem Ausland nach Rheinhessen gekommen. "Die kommen aus der ganzen Welt", sagt Stracke.