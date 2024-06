per Mail teilen

Am Wiesbadener Hauptbahnhof ist ein Wasserrohr gebrochen. Straßen wurden unterspült. Der Gustav-Stresemann-Ring ist in beiden Richtungen gesperrt. Der Busverkehr ist massiv eingeschränkt.

Am frühen Morgen hatte eine Passantin die Polizei alarmiert, weil vor dem Hauptbahnhof große Wassermassen aus einer Leitung kamen. Daraufhin stellten Mitarbeiter der Stadtwerke Wiesbaden (ESWE) vor Ort fest, dass eine Transportleitung von Hessenwasser unter dem Asphalt geplatzt ist. Die Straße wurde unterspült, am Straßenrand liegt Sand, der herausgespült wurde.

Keine Haushalte in Wiesbaden von kaputter Leitung betroffen

Das Wasser wurde sofort abgestellt. Ein Sprecher der ESWE sagte, die kaputte Leitung sei eine so genannte Transportleitung. Sie verbindet zwei Wassertanks und läuft quer durch die Stadt. Es sei keine Wasserleitung, die Haushalte versorgt. Unklar ist derzeit noch, wie viel Wasser am Hauptbahnhof ausgetreten ist.

Busverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden eingeschränkt

Wegen des Wassers auf der Straße wurde der Gustav-Stresemann-Ring in beide Richtungen gesperrt. Das führt auch im Busverkehr zu Beeinträchtigungen. Ein Verkehrsbüro erarbeite gerade ein Umleitungskonzept. Fahrgäste müssen sich auf Busausfälle einstellen. Betroffen sind auch Buslinien zwischen Mainz und Wiesbaden. Die Busse würden zwar fahren, es könnten aber nicht alle Ziele in Wiesbaden angefahren werden. Die Linien 6, 28 und 33 fahren nach Angaben der Mainzer Mobilität nur bis zu den Haltestellen Mainzer Straße/1. Ring beziehungsweise bis zum Statistischen Bundesamt.

Ich gehe davon aus, dass die Sperrung mehrere Wochen dauern wird.

Thorsten Eberwein von Hessenwasser sagte, die Reparatur der Wasserleitung werde vermutlich am Donnerstag abgeschlossen sein. Die Kreuzung müsse aber erst noch untersucht werden. Es müsse geklärt werden, wie viele Abschnitte der Straße unterspült wurden. Mit den Reparaturarbeiten an der kaputten Leitung könne erst in den nächsten Stunden begonnen werden.