Verfassungsschutz beobachtet Burschenschaft "Germania Halle zu Mainz"

Das "Zentrum Rheinhessen" ist ein ehemaliges Autohaus im Mainz-Hechtsheimer Gewerbegebiet. Eigentümer und Vermieter ist der Immobilienentwickler Wolfram Richter. Die AfD-Kreisverbände Mainz und Mainz-Bingen sowie die Landesgeschäftsstelle der Partei haben in dem zweistöckigen Gebäude ihren Sitz. Nach Angaben des AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier sollen in dem Zentrum konservative Strukturen gestärkt und Menschen mit bürgerlichen und patriotischen Meinungen ein Raum gegeben werden. Kritiker wie der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) sehen das "Zentrum Rheinhessen" in der Nähe der verfassungsfeindlichen Szene.