Tödlicher Kletterunfall am Rotenfelsmassiv

Tragischer Unfall am Rotenfelsmassiv bei Bad Münster am Stein/Ebernburg: Ein junger Mann ist beim Klettern abgestürzt, für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 26-Jährige war mit einem 21 Jahre alten Begleiter am Samstagmittag in der Felswand unterwegs. Laut Polizei waren beide gesichert. Der 26-Jährige verlor offenbar den Halt und fiel ins Seil. Dabei riss das Sicherungsseil und der junge Mann stürzte etwa 40 Meter in die Tiefe.

Dabei zog sich der Kletterer so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unglücksort verstarb. Die Flugrettung musste die Leiche bergen, auch der 21-Jährige wurde aus der Wand geholt. Er erlitt einen Schock und musste betreut werden.

Während des Rettungs- und Bergungseinsatzes war die Landstraße 235 unterhalb des Geländes für mehrere Stunden gesperrt. Wie genau es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch ermittelt werden.

Rotenfels - höchste Steilwand in Deutschland nördlich der Alpen

Der Rotenfels ist eine 200 Meter hohe und fast 1.200 Meter lange Steilwand, die sich von Norheim bis Bad Münster am Stein-Ebernburg erstreckt. Er ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Insbesondere zum Schutz des Wanderfalken ist deshalb das Klettern dort nur mit Einschränkungen möglich. Der Rotenfels ist kein Sportklettergebiet, sondern hat alpinen Charakter. Er ist daher nur für bereits erfahrene Kletterer geeignet.