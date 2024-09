Der Deutsche Alpenverein hat nach zwei Kletterunfällen am Rotenfels in Bad Kreuznach bei der Sicherung nachgebessert. Außerdem will er Kletterer noch eindeutiger auf Gefahren hinweisen.

Sendung am Mi. , 11.9.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz