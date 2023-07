Am Bundenthaler Turm hat ein Kletterer plötzlich den Halt verloren. Der Mann stürzte in die Tiefe und verletzte sich - trotz Sicherungsseil.

Der Unfall passierte am Freitag innerhalb von Sekunden. Ein Sportkletterer aus Hessen wollte einen der bekannten Sandsteinfelsen in der Südwestpfalz erklimmen. Dazu war er nach Polizeiangaben auch entsprechend ausgerüstet. Als sich der 37-Jährige am sogenannten Bundenthaler Turm bereits in etwa zwanzig Metern Höhe befand, griff er mit einem Mal ins Leere.

Mann stürzt beim Klettern in der Pfalz ungebremst in die Tiefe

Der Kletterer sei dann ungebremst nach unten gestürzt, sagt die Polizei. Dabei sei er mit der Hüfte gegen einen Felsvorsprung geknallt. Glück im Unglück: Nach geschätzten vier Metern habe das angelegte Sicherungsseil den Mann aufgefangen.

Höhenretter der Feuerwehr bei Budenthal im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit spezieller Ausrüstung zu dem Unfallort aus und barg den Verletzten aus dem steilen Gelände. Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte den Mann dann in die nächst gelegene Klinik. Wie es ihm geht, ist nicht bekannt.