Marode Tiefgarage am Ludwigsplatz in Worms schließt

Die marode Tiefgarage am Ludwigsplatz in Worms wird am 1. Juli geschlossen. Grund sind Mängel am Gebäude. Ob Autos irgendwann wieder dort parken können, ist unklar.

Nach Angaben der Stadt ist die Garage so kaputt, dass auf dem Platz über ihr derzeit keine Autos fahren dürfen, auch größere Veranstaltungen sind dort bereits seit längerem nicht mehr möglich. Anfang Juli ist Schluss. Dann schließt die marode Tiefgarage am Wormser Ludwigsplatz. SWR Eigentlich hätte sie schon 2016 sie geschlossen werden sollen. Dann hatten allerdings Sachverständige den Bau untersucht und waren zu dem Ergebnis gekommen, die Tiefgarage könne statisch vorübergehend gesichert werden. Jetzt wird sie allerdings endgültig geschlossen. Die Kosten für diese Arbeiten beliefen sich damals auf mehr als 130.000 Euro. Sanierung oder Neubau? Die Wormser Politik diskutiert jetzt darüber, ob die Tiefgarage saniert oder komplett neu gebaut werden kann. Außerdem könnte sie auch verfüllt werden, sagte ein Stadtsprecher. Die Tiefgarage verfügt über 270 Stellplätze.