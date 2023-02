THW aus Rheinland-Pfalz wartet auf Einsatz im Erdbeben-Gebiet in der Türkei

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei wird das Technische Hilfswerk aus Rheinland-Pfalz die Menschen im Katastrophengebiet unterstützen. Wann und wie, entscheidet sich im Laufe des Tages.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Montagmorgen Soforthilfen angekündigt. "Das Technische Hilfswerk kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungseinheiten bereitstellen", erklärte sie. "Auch Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereitet das THW bereits vor und stimmt sich bereits eng mit dem Türkischen Zivilschutz ab."

Trinkwasseraufbereitungsanlage aus Mainz

Die Entscheidung aus der Türkei, was man konkret brauche, warte man nun ab, so der Pressesprecher des rheinland-pfälzischen THW-Landesverbandes in Mainz, Michael Walsdorf. Von Frankfurt aus könne das THW unter anderem Trinkwasseraufbereitungsanlagen in die Krisenregion fliegen. Diese lagern in Mainz-Weisenau.

Trinkwasseraufbereitungsanlagen wie diese kann das THW in die Türkei bringen. SWR

Satellitentelefone und Faxgeräte

Es gebe auch Teams, die betroffene Stadt- oder Gemeindeverwaltungen dabei unterstützen könnten, die Arbeit wieder aufzunehmen, so der THW-Sprecher. Dazu würden unter anderem Satellitentelefone und Faxgeräte in die Türkei gebracht. Walsdorf geht davon aus, dass die Entscheidung, welche Hilfe konkret gebraucht wird, noch im Laufe des Montags getroffen werde.

„Da passieren mehrere Dinge gleichzeitig“

Erdbeben erschüttert Türkei und Syrien

Am Montagmorgen und -mittag hatten sich in der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei mehrere Erdbeben ereignet. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf mehr als 1.500 gestiegen. Mehr als 5.000 Menschen wurden verletzt.