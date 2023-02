Fußball-Oberligist SV Gonsenheim arbeitet mit dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt zusammen. Beide Vereine haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

Die Frankfurter Eintracht erntet im Vorgarten von Bundesligakonkurrent Mainz 05: Der amtierende Europa League-Sieger kooperiert jetzt eng mit dem SV Gonsenheim. Der SV ist damit der erste Fußballclub in Rheinland-Pfalz, mit dem der Bundesligist aus Frankfurt derart zusammenarbeitet. Die Zusammenarbeit ist zunächst für eineinhalb Jahre festgeschrieben, besteht aber nach Angaben des 1. Vorsitzenden der Gonsenheimer, Frank Specht, bereits schon viele Jahre. Immer wieder seien Spieler von Gonsenheim nach Frankfurt gewechselt oder umgekehrt - vor allem im Jugendbereich. Jetzt habe man diese Zusammenarbeit schriftlich fixiert.

Der SV Gonsenheim kooperiert im Jugendbereich mit Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. SWR Golo Schlenk

Trainerlehrgänge und einfachere Spielerwechsel

Der Vertrag sieht vor, dass beide Vereine vor allem in der Nachwuchsarbeit und der Trainerausbildung zusammenarbeiten wollen. Außerdem sollen Spieler vor allem aus dem Nachwuchsbereich problemlos zwischen beiden Vereinen wechseln können. Frankfurter Spieler könnten so Spielpraxis in Gonsenheim sammeln, SV-Kicker den Sprung Richtung Profiverein versuchen. Auch sollen Gonsenheimer Trainer das Scouting für die Eintracht übernehmen. Durch die Spiele der unterschiedlichen Jugendmannschaften hätten die Gonsenheimer einen sehr guten Überblick über die Talente im Land bis hin ins Saarland, so der SV-Vorsitzende Specht weiter. Davon wollten die Frankfurter profitieren.

Die Begeisterung im SV ist groß

Man werde jetzt alle Vereinsmitglieder über den Kooperationsvertrag mit Frankfurt informieren, so Specht weiter. Die Trainer wüssten es bereits seit wenigen Tagen und hätten extrem positiv auf die Kooperation reagiert. Die Möglichkeit, bei einem Proficlub Erfahrungen zu sammeln, sei mit großer Freude aufgenommen worden. "Wir verstehen uns als Ausbildungsverein und jetzt haben Spieler und Trainer es einfacher, den nächsten Schritt Richtung Profis zu gehen", sagt Frank Specht.

Warum kooperiert Gonsenheim nicht mit Mainz 05?

Natürlich liegt die Frage auf der Hand, warum Gonsenheim mit der Frankfurter Eintracht nun so eng zusammenarbeitet und nicht mit dem Stadtnachbarn Mainz 05? "Zunächst einmal ist das kein Exklusiv-Vertrag mit Frankfurt", erklärt Specht, "eine ähnliche Kooperation mit den 05ern ist jederzeit möglich." Mit der Eintracht sei die Zusammenarbeit schlicht gewachsen in den vergangenen Jahren. Dies habe man nun offiziell gemacht.