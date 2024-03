Entwarnung: Kein Stromausfall mehr in Wiesbaden

In zwei Stadtteilen in Wiesbaden ist am Sonntagnachmittag der Strom ausgefallen. Inzwischen ist der Strom wieder da.

Der Strom war flächendeckend in den Stadtteilen Naurod und Auringen ausgefallen. Das meldete die NINA-Warnapp um 14:52 Uhr. Teilweise gab es auch Störungen im Telekommunikationsnetz. Um 15:48 Uhr kam dann die Entwarnung. Über die Ursache war am frühen Sonntagabend noch nichts bekannt. Die Feuerwehr Wiesbaden hat darauf hingewiesen, dass die Nummer 112 bei einem Stromausfall ausschließlich in Notfällen angerufen werden sollte. Man sollte davon absehen, die Nummer zu wählen, um sich über den aktuellen Sachstand zu informieren.