Eine Scheune hat am frühen Donnerstagmorgen in Hochstätten in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach in Flammen gestanden. Sie wurde völlig zerstört.

Als die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach ankamen, stand die Scheune schon voll in Flammen. Die Feuerwehrmänner konnten verhindern, dass das Feuer auf das benachbarte Wohnhaus übergreift. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff und konnte so verhindern, dass die Flammen auf das Nachbarhaus übergingen. Toni Forster, Feuerwehren VG Bad Kreuznach Die unbewohnte Scheune brannte bis auf die Grundmauern ab. Es war ein Nebengebäude eines Wohnhauses. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, können die Einsatzkräfte noch nicht sagen. Auch die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.