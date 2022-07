Großbrand in Sporthalle der IGS Bretzenheim verhindert

In der Schulsporthalle der IGS Bretzenheim haben am Mittwoch gelagerte Teppichmatten gebrannt, ein Großbrand konnte verhindert werden. Wie die Feuerwehr Mainz mitteilt, hatten Hausmeister und Lehrkräfte bereits am Morgen einen Brandgeruch wahrgenommen und die Sporthalle geräumt. Nachdem zunächst keine Ursache gefunden werden konnte, entdeckten die Einsatzkräfte mithilfe von Wärmebildkameras, dass in einem Lagerraum zwei Stapel Teppichmatten im Inneren brannten. Laut Feuerwehr mussten rund 400 betroffene Matten per Hand ins Freie getragen werden, die Löscharbeiten dauerten vier Stunden. Jetzt soll die Polizei ermitteln, warum die Matten brannten.