Schaf Heidi wurde in Alsheim aus seinem Gehege gestohlen

per Mail teilen

In Alsheim im Kreis Alzey-Worms ist vermutlich ein Schaf gestohlen worden. Jetzt sucht die Polizei nicht nur das Tier, sondern auch den oder die Täter.

Als die Besitzerin am Donnerstagmorgen nach ihrem Tier schauen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Kamerunschaf Heidi verschwunden war. Am Mittwochmittag sei es noch da gewesen, sagte sie der Polizei.

Der oder die bislang unbekannten Täter haben den Maschendrahtzaun des Geheges durchtrennt. Der Stall befindet sich in der Nähe des Sportplatzes in Alsheim.

Heidi wurde bereits gesichtet

Wie genau das Schaf aus dem Gehege verschwunden ist, wird noch ermittelt. Nach jetzigem Erkenntnisstand könnte sich Heidi auch selbst befreit haben, nachdem der Zaun zerstört worden war.

Es gebe bereits erste Zeugenhinweise, die ein Kamerunschaf am Rhein in Gimbsheim gesehen hätten. Dies spreche dafür, dass es sich dabei tatsächlich um Heidi handeln könnte, so ein Polizeisprecher.

Polizei sucht weiter nach Zeugen

Als die Polizisten jedoch vor Ort eintrafen, konnten sie keine Heidi finden. Die Besitzerin habe sich inzwischen auch auf den Weg nach Gimbsheim gemacht. Nach Angaben des Polizeisprechers möchte sie ihr Tier einfangen. Wer weitere Hinweise zu dem Schaf geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden.

Heidi lebt zusammen mit fünf weiteren Schafen auf einem Hof in Alsheim.