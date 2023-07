Der Mainzer Taxi-Markt ist umkämpft. Es gibt nur begrenzt Konzessionen und dazu machen sich offenbar auch noch Taxis aus Hessen illegal breit.

"Immer wieder stehen an Mainzer Taxiständen Autos mit Wiesbadener, Groß-Gerauer oder Frankfurter Kennzeichen", erzählt ein Mainzer Taxifahrer, der nicht namentlich genannt werden möchte dem SWR. Er habe auch schon häufiger mit dem Mainzer Ordnungsamt gesprochen, weil er das ungerecht finde.

Auch Nazario Romanelli kennt das Problem. Er ist vom Vorstand der Allgemeinen Funktaxizentrale Mainz eG und sagt, das Thema sei so alt wie das Taxigewerbe.

"Das Problem ist so alt wie das Taxigewerbe selbst."

Die "fremden Taxifahrer" stellten sich häufig vor Clubs und Lokale, wo viele Leute rauskommen, um diese dann als Fahrgäste direkt abzugreifen.

Immer wieder "illegale" Taxis in Mainz

Diese Beobachtung ist kein Einzelfall, bestätigt auch Myra Bossong von der Verkehrsdirektion Mainz. Bei Gesprächen mit Taxifahrerinnen und Taxifahrern habe sich ein echtes Problem herauskristallisiert: Besonders in Grenzgebieten zu Hessen, wie eben in Mainz, gebe es viele sogenannte gebietsfremde Taxis an den Taxiständen - also Taxis, die eigentlich gar keine Genehmigung haben, Mainzer Kundschaft zu fahren.

Taxifahren in Mainz Die Stadt Mainz hat derzeit 192 Konzessionen für Taxis erteilt. Taxibetreiber aus Hessen müssen Ausnahmegenehmigungen beantragen, wenn sie auch in Mainz fahren wollen. Wenn Taxifahrerinnen und Taxifahrer Kunden von Wiesbaden nach Mainz bringen, sind sie verpflichtet, direkt wieder zurückzufahren. Dabei muss ihr Signalschild auf dem Auto, das normalerweise anzeigt, dass das Taxi frei ist, ausgeschaltet sein.

Bei Kontrollen Verstöße festgestellt

Vergangenen Freitagabend hatte die Polizei beispielsweise wieder Kontrollen an Mainzer Taxiständen gemacht. Bei drei von acht überprüften Taxis wurde festgestellt, dass sie nicht die Erlaubnis hatten, in Mainz zu arbeiten. Zudem fehlte bei einem Taxifahrer der sogenannte Personenbeförderungsschein. Der Mann durfte also überhaupt kein Taxi fahren. Bei ihm wurde das Taxischild vom Auto abmontiert. Alle vier Fahrer müssen nun mit Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeit rechnen.

Taxi-Kontrollen sollen ausgeweitet werden

Solche Kontrollen soll es nach Angaben der Mainzer Verkehrsdirektion künftig wieder häufiger geben, so Myra Bossong. Diese Aktionen würden sich unter den Taxifahrern schnell herumsprechen. Die "illegalen" Taxifahrer würden die Haltestellen dann bestenfalls gar nicht mehr anfahren.

Nazario Romanelli von der Allgemeinen Funktaxizentrale Mainz eG findet es gut, dass häufiger kontrolliert werden soll. Er hofft außerdem, dass die Taxifahrer, die erwischt werden, empfindliche Strafen bekommen: "Das schreckt vielleicht ab."