Nach tödlichem Unfall: Polizei nimmt 24-jährigen Wormser fest

Er soll für den Tod eines 52-jährigen Mannes verantwortlich sein. Nach einem Verkehrsunfall soll er einfach weitergefahren sein. Nun wurde der Mann in Bulgarien festgenommen.

In einer gemeinsamen Mitteilung teilen die Mainzer Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Worms die erfolgreiche Festnahme mit: "Der 24-jährige Unfallverursacher mit deutscher Staatsbürgerschaft konnte am 9.7.2022 gegen 13:50 Uhr beim Versuch des Grenzübertritts von Serbien nach Bulgarien durch die bulgarischen Behörden festgenommen werden." Nach dem Unfall war der Mann aus Worms mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden. Inzwischen befindet sich der 24-Jährige in Haft.

Untersuchung soll zeigen, ob Tatverdächtiger zu schnell war

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Im Mittelpunkt stehen vor allem die Ampelschaltung und die Geschwindigkeit, mit der der 24-Jährige an dem Abend in Worms unterwegs war. In einer ersten Mitteilung war von stark überhöhter Geschwindigkeit die Rede. Der Wagen hatte an einer Kreuzung den 52-jährigen Fußgänger erfasst, der gerade die Straße überquerte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle - er stammte aus Baden-Württemberg. Nach einer groß angelegten Fahndung entdeckten Polizisten den Unfallwagen in der Nähe des Wormser Flugplatzes.