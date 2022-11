per Mail teilen

Die Kleinpartei DIE PARTEI hat einen eigenen Kandidaten für die Mainzer OB-Wahl aufgestellt. Und der kommt von der anderen Rheinseite.

Demnach tritt am 12. Februar der Wiesbadener Lukas Haker an. Er ist 23 Jahre alt und sitzt in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung. Die PARTEI verfügt im Mainzer Stadtrat über einen Sitz.

DIE PARTEI bedient sich in ihrer Arbeit oft satirischer Mittel. Sie wurde von Redakteuren der Satirezeitschrift Titanic gegründet. In der Vorstellung von Haker heißt es zum Beispiel, die Partei hätte gerne Jürgen Klopp aufgestellt, aber seine Nummer nicht gehabt. Wie ernst die Kandidatur Hakers zu nehmen ist, bleibt deshalb auch fraglich.