Die Stadt wird den Gutenberg-Marathon nicht mehr selbst organisieren. Der Lauf wird ausgeschrieben. Externe Veranstalter können sich um das Mainzer Groß-Event bewerben.

Es war ein kleines Team in der Mainzer Stadtverwaltung, das den Gutenberg-Marathon jedes Jahr organisiert und durchgeführt hat. Und für dieses kleine Team sind die Anforderungen so langsam nur noch schwer zu stemmen, erzählt Sportdezernent Beck (Bündnis 90/Die Grünen). Der Mainzer Stadtvorstand habe deshalb am Dienstag entschieden, den Marathon in fremde Hände zu geben.

Marathon wird ausgeschrieben

Die Sicherheitskonzepte für solche Groß-Veranstaltungen seien mittlerweile kompliziert, so Beck. Gleichzeitig herrsche auch in der Mainzer Stadtverwaltung Personalmangel. Deshalb werde der Marathon nun ausgeschrieben und ein Veranstalter gesucht, der den Lauf künftig durchführt.

"Mein Herz blutet schon ein wenig."

Der Gutenberg-Marathon sei immer ein städtisches Gemeinschaftsprojekt gewesen, erzählt Beck. Neben dem Kern-Team aus der Sport-Verwaltung rund um Rennleiter Dieter Ebert seien auch andere Ämter mit im Boot gewesen, wie das Grün- und Umweltamt oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung. Deshalb sei es natürlich schade, darauf künftig zu verzichten. Aber allen bleibe dann mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben.

Der Marathon in Mainz soll zukunftssicher gemacht werden

Drei Wochen lang haben mögliche Veranstalter nun Zeit, ein Konzept bei der Stadt Mainz einzureichen. Die Kriterien für eine Ausrichtung werden auf der Seite der Stadt veröffentlicht. So soll der Schülerlauf beibehalten werden. Die Marathon-Distanz sei aber kein Muss, so Beck - vielleicht komme auch ein Event raus, bei dem nur der Halbmarathon gelaufen werden könne. Die Stadt werde den neuen Ausrichter beraten und unterstützen, und auch einen Zuschuss zahlen. Ziel sei es, dass schon 2024 der Lauf unter neuer Führung über die Bühne gehen könne.

Beim Gutenberg-Marathon 2023 waren rund 6.500 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen. Es war das 21. Mal, dass das Groß-Event in Mainz ausgerichtet wurde. Der Gutenberg-Marathon hatte erstmals im Jahr 2000 stattgefunden, anlässlich des Gutenberg-Jahres. Während der Corona-Pandemie musste er mehrere Jahre pausieren.