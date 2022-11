Mainzer Museum macht alte Briefe wieder lesbar

Wer heute uralte Briefe von seinen Vorfahren findet, hat oft keine Chance, sie zu lesen. Denn sie sind in alter Schrift verfasst. Das Stadthistorische Museum Mainz schafft Abhilfe.

Die Sütterlin- oder Kurrentschrift entstand vor gut 100 Jahren und hielt sich bis in die 1940er Jahre. Viele Briefe aus dieser Zeit sind in dieser Sprache geschrieben. Heute kann kaum jemand mehr Sütterlin lesen. Das Stadthistorische Museum in Mainz bietet jetzt einen neuen Service an. Bürgerinnen und Bürger können sich Texte übersetzen lassen, die noch in dieser alten deutschen Schrift geschrieben wurden.

Viele Familien dürften solche alten Schreiben noch besitzen und sich für den Inhalt interessieren. Nach Angaben eines Sprechers des Stadthistorischen Museums können Besucher einfach vorbeikommen und ihre Briefe und Postkarten mitbringen, um sie von einem Experten übersetzen zu lassen. Die Sprechstunde soll künftig an jedem dritten Freitag eines Monats stattfinden. Das Übersetzungsangebot ist kostenlos. Nur der Eintritt für das Museum muss bezahlt werden.