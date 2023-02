In Bingen ist es während einer Fastnachtsveranstaltung zu einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten gekommen. Was genau passierte, ist noch unklar.

Nach Angaben der Polizei kam es vor einer Turnhalle an der Ludwig-Jahn-Straße in Bingen am späten Samstagabend zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei seien eine 27 Jahre alte Frau leicht und ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Die Art der Verletzungen deute auf ein Messer hin. Der 23-Jährige kam mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Was vor der Turnhalle passiert ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Von den mutmaßlichen Tätern konnte die Polizei in der Nacht niemanden mehr ausfindig machen. Sie bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

Fastnacht in Rheinhessen und an der Nahe sonst friedlich

Sonst war es aus Sicht der Polizei in Rheinhessen und an der Nahe am Fastnachtswochenende recht ruhig: Bei den Umzügen zum Beispiel in Mainz, Mainz-Finthen, Kastel und Kostheim, Alzey, Gau-Odernheim und Bad Kreuznach habe es keine Zwischenfälle gegeben. Allerdings waren Rettungskräfte vermehrt im Einsatz, meistens wegen Alkoholvergiftungen.