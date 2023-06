Worms gedenkt ermordeter Juden mit "Marsch des Lebens"

"Für Israel. Für jüdisches Leben" - unter diesem Motto ruft der Verein "Marsch des Lebens" zu einem Gedenkzug in Worms auf. Anlass ist der 80. Jahrestag des Warschauer Ghettoaufstands im April 1943.

Der jüdisch-israelische Holocaustgedenktag Jom haSchoa ist der Jahrestag des Warschauer Ghettoaufstands im April 1943. Dieses Jahr war der 80. Jahrestag. Deshalb gibt es in diesem Jahre weltweit viele Gedenkveranstaltungen.

Nach Angaben des Vereins "Marsch des Lebens" erinnert Jom haSchoa dabei nicht allein an die Opfer des Holocaust, sondern auch an die vielen jüdischen Helden, die damals gegen den Plan Nazideutschlands, alle Juden auszurotten, entschlossen aufgestanden sind.

Gegen aggressiven Antisemitismus weltweit

Nach Angaben des Vereins ist jüdisches Leben in Israel und weltweit zunehmend durch aggressiven Antisemitismus in seinen verschiedenen Formen bedroht. Dagegen wolle man ein Zeichen setzen.

Deshalb rufe der Verein dazu auf, mit einem Marsch des Lebens in jeder Stadt und in jedem Land die Stimme öffentlich zu erheben: "Für Erinnerung – Für Versöhnung – Für Israel und gegen Antisemitismus".

Kerzen für ermordete Juden

Treffpunkt am Wormser Synagogenplatz ist am Sonntag um 15 Uhr. Von dort soll der Marsch des Lebens starten, um 15:45 Uhr gibt es dann eine Abschlussveranstaltung am Auxerre Platz. Dort werden sechs Kerzen angezündet als Erinnerung an sechs Millionen ermordete Juden und 60 Namen von Juden vorlesen, die aus Worms deportiert worden sind.

Außerdem kommen die Teilnehmenden bei ihrem Marsch an fünf Stolpersteinen vorbei. Dort werden sie jeweils Blumen niederlegen. Die Veranstalter erwarten in Worms etwa 100 Menschen.

"Märsche des Lebens" auf der ganzen Welt

Anlässlich des 80. Jahrestages gibt es in diesem Jahr weltweit "Märsche des Lebens". Zahlreiche Veranstaltungen finden auch in Deutschland statt, darunter in Berlin, Bremen und Leipzig. Der "Marsch des Lebens" in Worms ist laut der Liste der Veranstalter in diesem Jahr der einzige in Rheinland-Pfalz.