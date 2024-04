In Bad Kreuznach ist am Donnerstagabend ein 41-Jähriger durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei nahm nur wenige Stunden später einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei durch ein Krankenhaus informiert, dass ein Mann mit Stichwunden behandelt würde. Dorthin hatte sich der 41-Jährige retten können.

Knapp zwei Stunden später wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 30-Jährige saß laut Polizei an seiner Wohnanschrift in seinem Wagen. Was genau vorgefallen ist und was die Hintergründe der Tat sind, ist noch nicht bekannt.