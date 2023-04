Frau sticht in Mainzer Arztpraxis mit Messer auf Kollegin ein

per Mail teilen

Nach der Messerstecherei in einer Arztpraxis im Medizinischen Zentrum MED am Mainzer Hauptbahnhof ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Die 30-Jährige hat ihre Kollegin mit einem Messer schwer verletzt.

Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat mitgeteilt, dass sie gegen die 30-jährige mutmaßliche Täterin wegen versuchter Tötung ermittelt. Die Frau ist in Gewahrsam der Polizei und wird verhört.

Frau geht auf Kollegin mit Messer los

Die beiden Frauen sind Kolleginnen in der Arztpraxis im medizischen Zentrum MED am Mainzer Hauptbahnhof. Die 30-jährige soll am frühen Dienstagmorgen im Personalbereich der Arztpraxis ihre Kollegin mit einem Messer angegriffen haben.

Die 50-Jährige hat dabei schwere Stichverletzungen erlitten. Die mutmaßliche Täterin flüchtete. Die Polizei konnte sie wenig später auf einem Bahnsteig am Mainzer Hauptbahnhof festnehmen. Die Tatwaffe ist sichergestellt.

Motiv für den Messerangriff noch unklar

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird die niedergestochene Frau in der Mainzer Uniklinik operiert. Warum ihre Kollegin auf sie eingestochen hat, will die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Auch ist unklar, ob die mutmaßliche Täterin strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann.

Die Mitarbeiter der Arztpraxis im Ärztezentrum MED am Mainzer Hauptbahnhof werden von Notfallseelsorgern betreut.