Weil Hochsicherheitstüren für die Gutenberg-Bibeln fehlen, wird das Gutenberg-Museum wohl erst im Herbst umziehen. Das könnte dem beliebten Mainzer Marktfrühstück zugute kommen.

Es sind technisch hochkomplexe Türen, mit denen die wertvollen Gutenberg-Bibeln an ihrem neuen Standort gegen Diebstahl gesichert werden sollen. So komplex, dass auch ihre Anfertigung und Lieferung offenbar mehr Zeit braucht als gedacht.

Nach SWR-Informationen steht jedenfalls fest: Mit dem für Juni geplanten Umzug wird es erstmal nichts.

Umzug von Gutenberg-Museum vermutlich erst im Herbst

Vermutlich wird das Mainzer Gutenberg-Museum mitsamt Bibeln erst im Herbst in das Naturhistorische Museum umziehen können. Der Umzug ist notwendig, damit das Gutenberg-Museum an seinem alten Standort saniert werden kann. Außerdem ist dort ein zusätzlicher Neubau geplant.

Das Naturhistorische Museum befindet sich in der Mainzer Reichklarastraße in dem Gebäude eines ehemaligen Klosters. Um die Ausstellungsstücke des Gutenberg-Museums in der Umbauphase beherbergen zu können, wurde es in den vergangenen Monaten für rund acht Millionen Euro umgebaut.

Gutenberg-Bibeln bekommen eigene Schatzkammer

Unter anderem wurde in dem ehemaligen Speisesaal des Klosters eine Schatzkammer errichtet. Ihr Kernstück: ein begehbarer, von innen beleuchteter Kubus, in dem die Gutenberg-Bibeln ausgestellt werden sollen - unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen.

Dazu gehören die speziellen Sicherheitstüren. Ohne sie ist nach SWR-Informationen die Lagerung der Bibeln und anderer Ausstellungsstücke nicht machbar. Das ist offenbar eine Versicherungsauflage.

Bleibt Marktfrühstück bis Saison-Ende am Liebfrauenplatz?

Nun soll der ganze Umzug also auf den Herbst verschoben werden. Und das wiederum eröffnet neue Perspektiven für ein Mainzer Kultur-Erlebnis ganz anderer Art: das Marktfrühstück. Das nämlich hätte mit Beginn der Bauarbeiten am Gutenberg-Museum im Juni weichen müssen.

Als möglicher anderer Standort war unter anderem der Jockel-Fuchs-Platz im Gespräch. Damit allerdings waren die Winzer nicht sehr glücklich. Sie befürchteten, dass es dort im Sommer sehr heiß wird und dass sie auf dem Plateau Schwierigkeiten mit der Zufahrt haben könnten.

Dank der fehlenden Sicherheitstüren könnte es jetzt also eine Schonfrist für das Marktfrühstück geben. Wenn das Gutenberg-Museum erst im Herbst umzieht, dürfte das Marktfrühstück ebenfalls bis zum Herbst bleiben, wo es ist. Und dann ist die Saison für dieses Jahr ohnehin vorbei.