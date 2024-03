Das Mainzer Marktfrühstück ist für viele Mainzer und Mainzerinnen eine lieb gewonnene Tradition. Die sorgt allerdings auch dieses Jahr wieder für reichlich Unmut. Durchschnittlich 1.000 Besucher pro Samstag kommen zum Marktfrühstück. Mit der Folge, dass viel Müll auf dem Boden landet und manch ein Besucher keine Lust hat, in der Toilettenschlange anzustehen. Wildpinkler sind keine Ausnahme. Und damit nicht genug:

"Wir haben wie jedes Jahr auch die Probleme, dass wir sehr viele Leute haben, die quasi einen Sauftourismus betreiben. Die ihre eigenen Getränke mitbringen. Wir haben in der letzten Wochen über 300 Fremdflaschen nach der Veranstaltung hier eingesammelt, überall auf dem Platz", berichtet Ralf Boller, Erster Vorsitzender der Mainzer Winzer.

Wird Zugang zu Marktfrühstück künftig begrenzt?

Die Stadt Mainz weiß, dass sich etwas ändern muss. Toiletten und Sicherheitspersonal würden nun aufgestockt. Es gibt aber sogar Überlegungen, den Bereich für das Marktfrühstück künftig abzusperren und zu kontrollieren:

"Wir sind tatsächlich am Überlegen, ob wir gerade für die ersten Wochenenden, die doch sehr sehr stark besucht sind, so etwas mal in Angriff nehmen. Dass man sagt: Okay, es wird eine Begrenzung geben, wo man eben halt wirklich nur mit einer bestimmten Anzahl zu rechnen hat", erläutert Manuela Matz (CDU), Ordnungsdezernentin von Mainz, die Gedankenspiele.