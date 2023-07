Mainz will Risiken des Klimawandels verringern

per Mail teilen

Unwetter, Hitzewellen, Trockenheit: Mainz will nun eine Strategie entwickeln, wie sich die Landeshauptstadt an diese Gegebenheiten anpassen kann.

Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, längere und häufigere Trockenzeiten, eine steigende Waldbrandgefahr, Starkregen, ein immer höheres Hochwasserrisiko und Stürme: So beschreibt der Weltklimarat die massiven Folgen des Klimawandels. Der Weltklimarat fasst unter anderem den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel für politische Entscheidungsträger zusammen.

Was bedeutet Klimaanpassung? Mit Klimaschutz wird das Ziel verfolgt, den Ausstoß von klimarelevanten Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan zu reduzieren, um (...) ein Voranschreiten des Klimawandels zu minimieren. Bei der Klimaanpassung geht es dagegen um den vorsorgenden Umgang mit nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels und Extremwetterereignissen: Risiken minimieren, Schäden vermeiden und Anpassung an die zu erwartenden Veränderungen. (Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik)

Was können Kommunen tun?

Der Mainzer Stadtrat hatte bereits 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Das bedeutet unter anderem, dass bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigt werden müssen. Am Montagnachmittag wird Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Bündnis 90/Die Grünen) zudem erläutern, was es mit der "Strategie zur Anpassung an den Klimawandel für die Landeshauptstadt" auf sich hat. Inhaltlich soll es auch um Maßnahmen bei Starkregen und Überschwemmungen gehen. Experten und die Öffentlichkeit sollen bei dem Prozess eingebunden werden.

Thema Hitze - Mainz gibt Tipps

Im Internet gib die Stadt Mainz Tipps, wie man sich an heißen Tagen verhalten sollte. Öffentliche Trinkwasserbrunnen gibt es in der Stadt nicht. Die hatte der Stadtrat unter anderem aus hygienischen Gründen abgelehnt. Dafür nimmt Mainz an der Aktion "Refill" teil. Bei den teilnehmenden Unternehmen, Gastro-Betrieben und Unternehmen kann man seine Trinkflasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen.

Wiesbaden sucht heiße und kühle Orte

Auf der gegenüberliegenden Rheinseite in Wiesbaden erarbeitet die Stadt derzeit mit der Bevölkerung einen sogenannten Hitzeaktionsplan. Dazu soll unter anderem einen Stadtplan im Internet freigeschaltet werden. Wer möchte, kann besonders heiße oder angenehm kühle Orte im Stadtgebiet eintragen. Die Ergebnisse sollen auch in die Planungen der Stadtverwaltung einbezogen werden.

Worms hat Trinkwasserbrunnen aufgestellt

Die Stadt Worms hat bereits einen solchen Hitzeaktionsplan entwickelt. Gegenüber vom ehemaligen Kaufhof und am Bahnhof wurden beispielsweise zwei Trinkwasserbrunnen aufgestellt. Auch in Worms können Menschen kühle Orte melden, an denen sich Menschen bei Hitze aufhalten können. Der kühle historische Kreuzgang im Museum Andreasstift steht beispielsweise der Öffentlichkeit als "Klimaoase" kostenlos zur Verfügung.