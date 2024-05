Hoffnung für Galeria Kaufhof in Mainz

Ende April kam der Schock. Die Warenhauskette Galeria Kaufhof teilte mit, dass die Filiale in Mainz geschlossen wird. Jetzt gibt es aber Hoffnung für den Mainzer Kaufhof.

Als einer der Gründe für die bereits dritte Insolvenz der Warenhauskette gelten die hohen Mieten für ihre Gebäude. Das Problem könnte jetzt in Mainz aber gelöst sein.

Kaufhof in Mainz bereits an Investor verkauft

Wie die Fachzeitschrift ImmobilienZeitung berichtet, hat das Kaufhof-Gebäude in Mainz ein Immobilieninvestor gekauft. Es handelt sich um die RFR Holding GmbH, eine hauptsächlich in den USA und Europa tätige Gesellschaft. Ingesamt soll sie sieben Kaufhof-Niederlassungen in Deutschland erworben haben.

Das Mainzer Kaufhof-Gebäude will RFR aber nicht behalten, sondern so schnell wie möglich veräußern. Nach SWR-Informationen hat bereits die stadtnahe Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG) Interesse angemeldet. Gespräche sollen bereits geführt werden.

Stadt Mainz hat Interesse an Kaufhof-Gebäude

Im Gespräch sei ein Preis von mindestens 30 Millionen Euro. Eine Besichtigung des Galeria-Hauses hat aber offenbar einen erheblichen Investitionsstau ergeben. Für dringende Sanierungsarbeiten wäre ein zweistelliger Millionenbetrag nötig, heißt es.

Käme es zu einer Einigung, hat Galeria bereits Interesse an einer Weiterführung des Kaufhaus-Geschäftes in Mainz signalisiert. Das war bisher an der geforderten hohen Miete gescheitert. Wenn die reduziert würde, könnte der Laden in Mainz weitergeführt werden.

Im April hatte der Insolvenzverwalter von Galeria Kaufhof mitgeteilt, dass 16 Filialen bundesweit geschlossen werden müssen. Auf der Streichliste steht nach wie vor auch der Mainzer Kaufhof. Sollten die Kaufpläne der stadtnahen MAG nicht umgesetzt werden, wird der Kaufhof in Mainz nach den bisherigen Plänen Ende August schließen.