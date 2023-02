per Mail teilen

Die Stadt Worms will Flüchtlinge in einer Schulturnhalle im Stadtteil Heppenheim unterbringen. Kritische Fragen sollen bei einer Informationsveranstaltung beantwortet werden.

Die Stadt Worms plant, ab März in der Turnhalle der Wiesengrundschule Flüchtlinge unterzubringen. Nach Angaben von Sozialdezernent Waldemar Herder (SPD) wird in der Halle Platz für bis zu 50 Geflüchtete sein. In der Halle würden einzelne Kabinen gebaut, um eine gewisse Privatsphäre zu gewährleisten.

Die Sanitärräume der Sporthalle sollen den Flüchtlingen zur Verfügung stehen, außerdem wird laut Stadt eine Gemeinschaftsküche eingebaut und die Umkleidekabinen werden zu Gemeinschaftsräumen umfunktioniert, in denen auch gegessen werden soll.

Geflüchtete werden von den Schülern getrennt

Die Sporthalle erhält einen separaten Eingang für die Geflüchteten. Auf dem Schulhof werden die Schülerinnen und Schüler mit Bauzäunen von den Flüchtlingen getrennt. Außerdem gibt es 24 Stunden am Tag einen Sicherheitsdienst in der Unterkunft und zusätzlich einen Betreuungsdienst.

Sportunterricht wird in andere Hallen verlegt

Der Sportunterricht und auch die Angebote des örtlichen Sportvereins fänden in anderen Sporthallen statt, erklärter Sozialdezernent Herder weiter. Die Schulbusse seien organisiert, um die Schüler entsprechend zum Sportunterricht zu bringen. Die Grundschulsporthalle in Heppenheim solle bereits zum 1. März bezugsfertig sein. Sie war bereits 2015 zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden.

Jede Woche kommen sieben Flüchtlinge nach Worms

Im Schnitt kommen nach Angaben der Stadt etwa sieben neue Geflüchtete pro Woche nach Worms - und es würden immer mehr. Die Unterbringungsmöglichkeiten seien in vielen Städten und Gemeinden inzwischen erschöpft, so auch in Worms.

"Die derzeitige Flüchtlingssituation bringt bundesweit Kommunen mehr und mehr an ihre Grenzen."

"Wir stehen mit dem Rücken an der Wand", sagt Herder. Trotz Bemühungen habe man kurzfristig keinen anderen Wohnraum für die Menschen finden können. Die Verwaltung arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Allerdings sei die Situation auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor angespannt und schnelle Abhilfe nicht in Sicht.

Da es auch keine freien Container mehr gebe, müsse man auf die Lösung "Schulturnhalle" zurückgreifen. "Das ist noch die beste aller schlechten Lösungen, denn grundsätzlich wollen wir die Menschen nicht in Turnhallen unterbringen", so der Wormser Sozialdezernent.