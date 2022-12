Der Kreis Alzey-Worms rechnet im kommenden Jahr mit deutlich steigenden Flüchtlingszahlen. Deshalb wird in Alzey nach einem Grundstück für eine neue Unterkunft gesucht.

Auf dieser Fläche sollen Container aufgestellt werden, so Landrat Heiko Sippel (SPD) in einem Gespräch mit dem SWR. Der Kreis Alzey-Worms versuche bereits, Container zu besorgen.

Bisher hatte der Kreis alle Flüchtlinge in Wohnungen unterbringen können. Inzwischen sei der Markt aber so leergefegt, dass es keine freien Immobilien mehr gebe.

Landkreis bekommt viele Geflüchtete zugewiesen

50 Flüchtlinge seien dem Kreis Alzey-Worms allein im November zugeteilt worden, sagte Sippel, die bisher höchste Zahl in einem Monat überhaupt. Die Menschen kämen aus Afghanistan, Syrien, der Türkei oder Somalia. Flüchtlinge aus der Ukraine kämen derzeit noch bei Freunden oder Verwandten unter.

Auch in Bad Kreuznach soll es ein Container-Dorf geben

Auch andere Kommunen in der Region suchen händeringend nach Unterkünften für Flüchtlinge. So gibt es bald keinen Platz mehr in Bingen. In der Stadt Bad Kreuznach und im Landkreis Bad Kreuznach fehlen ebenfalls freie Immobilien und Wohnungen. Auch dort suchen die Behörden nach Flächen, auf denen Container aufgestellt werden könnten.