Feuerwehr evakuiert überhitzten Zug in Mainzer Tunnel

Die Mainzer Feuerwehr hat am Freitagabend etwa 200 Fahrgäste aus einem überhitzten Zug in Sicherheit gebracht. Die Regionalbahn war in einem Tunnel in Mainz liegen geblieben.

Gegen 19:30 Uhr meldete sich eine Frau bei der Mainzer Feuerwehr, dass die S-Bahn, in der sie sitze, seit anderthalb Stunden in einem Tunnel stehe. Es sei stickig und ihr werde übel. Die Feuerwehr braucht eine Weile, um herauszufinden, wo der Zug genau steht. Schließlich war klar, der Zug war wegen eines Defekts im Tunnel zwischen dem Regionalbahnhof Mainz-Römisches Theater und Hauptbahnhof liegen geblieben. Zugpassagiere in Mainz setzen Notrufe ab Wie die Feuerwehr mitteilte, meldeten sich immer mehr Menschen aus dem Zug über den Notruf und baten um Hilfe. Als dann eine Person im Zug kollabierte, habe die Feuerwehr bei der Bahn eine Sperrung aller Gleise in den beiden Tunnels angefordert, teilte die Polizei Mainz mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes und der Bahn führten die Fahrgäste aus dem Zug. Fahrgast kollabiert in defektem Zug Die kollabierte Person wurde aus dem Zug gehoben. Im Freien habe sie sich recht schnell erholt, so die Polizei. Sie habe den Tunnel aus eigener Kraft verlassen können. Insgesamt wurden 200 Personen aus dem Zug evakuiert und durch den Tunnel zum Hauptbahnhof begleitet. Während des Einsatzes konnten auf der Strecke Mainzer Hauptbahnhof Richtung Süden keine Züge fahren.